«На фото я была жирным пятном»: заедая стрессы, сибирячка располнела до 135 кг, а затем похудела без изнуряющих диет

— Какое-то время я поддерживала себя еще в форме, но затем начались стрессы из-за работы и переезда, к тому же я очень сильно начала скучать по дому. Проблемы я заедала. Если же, наоборот, все складывалось хорошо, то я себя вознаграждала вкусностями. Еда стала для меня источником удовольствия. Я понимала, что так нельзя, что надо держать себя в руках. Садилась на диету, но через несколько дней срывалась и опять все заедала. Это были настоящие «качели»…