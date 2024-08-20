«На фото я была жирным пятном»: заедая стрессы, сибирячка располнела до 135 кг, а затем похудела без изнуряющих диет

Покажи 30-летняя Ксения Алмакаева из Иркутской области знакомым, с которыми долго не виделась, свои фото «до» и «после», никто бы не поверил, что перед ним один и тот же человек. Собственно, многие так и делают! Сейчас это подтянутая и уверенная в себе красавица, а еще год назад ее вес был больше центнера — 135 килограммов! Ксения не могла подобрать для себя одежду нужного размера и ей приходилось довольствоваться балахонами с пестрыми расцветками, которые прибавляли молодой девушке сразу лишний десяток лет. Как ей это удалось? Подробности — в материале КП-Иркутск.
Вместо чашки супа — сладости.
— Проблемы с лишним весом были у меня с самого детства. В первую очередь, из-за неправильного питания. Вместо того, чтобы съесть тарелку супа, я отдавала предпочтение конфетам. Также мама всегда старалась порадовать семью в выходные: пекла пирожки, торты, всячески баловала вкусностями, — вспоминает героиня.
Ксения родом из поселка Улькан Казачинского-Ленского района. Окончив школу, девушка поступила в институт и перебралась в областной центр. Студенческая жизнь добавила сибирячке лишних килограммов.
— Постоянные перекусы на бегу, да к тому же, везде куча соблазнов: сладости, фаст-фуд, посиделки с друзьями. Вес тогда достиг 112 килограммов при росте 1,80 сантиметров. Моя фигура меня в принципе устраивала на тот момент. Никто никогда не намекал мне на то, что пора бы и похудеть. Но со временем я начала ощущать некоторые неудобства. Например, рубашка, которая недавно еще сидела нормально, стала маленькой. Ну и начала чаще сравнивать себя с другими девушками. Глядя на них, понимала, что я гораздо крупнее, чем они…
В социальных сетях Ксения нашла тренера Ивана Савушкина, который помогает женщинам и мужчинам сбросить вес. Девушка начала ходить несколько раз в неделю на тренировки в фитнес-зал и пересмотрела подход к своему питанию. Постепенно, за несколько лет вес снизился до 85 килограммов.
Заедала стрессы.
Закончив институт и получив диплом, сибирячка занялась поисками работы. Ей предложили место в одной из компаний, которая занимается добычей алмазов в Республике Саха Якутия. Ксения — старший мастер ремонтного оборудования. Недолго думая, она перебралась в другой регион.
— Какое-то время я поддерживала себя еще в форме, но затем начались стрессы из-за работы и переезда, к тому же я очень сильно начала скучать по дому. Проблемы я заедала. Если же, наоборот, все складывалось хорошо, то я себя вознаграждала вкусностями. Еда стала для меня источником удовольствия. Я понимала, что так нельзя, что надо держать себя в руках. Садилась на диету, но через несколько дней срывалась и опять все заедала. Это были настоящие «качели»…
В результате за семь лет Ксения не только вернулась к своему прежнему состоянию, но и добрала еще. Вес 28-летней девушки составлял 135 килограммов!
— Возникли одышки. Я элементарно не могла подняться пешком на пятый этаж, уже задыхалась, когда прошла три лестничных пролета. Стало сложно подбирать одежду. В магазинах просто не было молодежных нарядов на 56−58 размер. Приходилось довольствоваться балахонами с пестрыми расцветками. Я выглядела на все 40 лет! В поселке, где я сейчас живу, не такой большой выбор одежды в принципе, поэтому я стала заказывать ее с различных сайтов и маркетплейсов. Часто промахивалась с размером и все эти джинсы и кофточки так и оставались лежать в чемодане неношеными…
Но самой главной мотивацией «взяться» за себя для Ксении стал снимок, на который сибирячка попала во время одного из рабочих мероприятий. Увидев его, она обомлела.
— Я просто разглядела себя со стороны. Жирное пятно! Фото начали активно постить в соцсетях, опубликовали в местной газете. Я очень некомфортно себя ощущала. Ну не подобает человеку с моей уже руководящей должностью так выглядеть!
Стала увереннее в себе.
Ксения вновь написала старому знакомому и взялась налаживать питание: распределила в суточном рационе норму белков, жиров и углеводов, добавила больше овощей, преимущественно — зеленого цвета. А также перешла на один полноценный прием пищи в день. Перекусы сибирячки состоят из орехов, которые дают ей энергию. Также сибирячка старается 2−3 раза в неделю посещать спортивный зал или ходит в бассейн.
— Срывы были, без них никуда. Все-таки я столько лет вела неправильный образ жизни. Если я встречалась с друзьями, то не отказывалась от куска пиццы. Но и не корила себя за это, просто на следующий день возвращалась в режим. Сложно была приезжать гости к маме домой, которая всегда старалась накормить меня теми же пирожками. Говорила, мне, мол, зачем тебе худеть? С тобой все в порядке!
Уже через месяц Ксения увидела первые результаты: цифры на весах стали снижаться, а джинсы уже не так плотно обтягивают тело. Это придало ей сил продолжать борьбу. За год и три месяца сибирячка потеряла 40 килограммов. Сейчас ее вес составляет 95 кило.
— Кожа не висит, поскольку я довольно высокого роста и лишний вес уходил равномерно. К тому же делаю массажи. Появилась талия, спал живот, ноги стали тоньше. Я еще на пути похудения. Не знаю сколько точно хочу скинуть, думаю, что остановлюсь, когда буду полностью довольна своим отражением в зеркале! Хочется стать хрупкой и подтянутой. А что самое приятное — периодически я заглядываю в чемоданы, где хранится моя одежда, которую я покупала не под свой размер. И некоторые наряды 50−52 размера мне сейчас в самый раз! Это более обтягивающие силуэты, которые подчеркивают талию. А от своих балахонов я избавилась навсегда, чтобы больше к ним никогда не возвращаться!
Помимо преображений во внешнем виде, Ксения чувствует, что и внутренне она стала гораздо увереннее в себе. Если раньше она старалась «закрыться» от всего мира и лишний раз не привлекать к себе внимание, то сейчас у нее появилось гораздо больше желаний и возможностей проявить себя. Поддержку ей в этом оказывает любимый человек.