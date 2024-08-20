В детский сад с протекающей крышей во Владивостоке нагрянула прокуратура

Во Владивостоке после сообщений в СМИ и социальных сетях о протекающей крыше в детском саду на Интернациональной прокуратура начала проверку.
Как поделились в пресс-службе ведомства, здание сада реконструировали в 2017 году, а в 2019 году провели ремонт крыши. Глава учреждения рассказала, что протечки здесь происходили и ранее, еще до дождей, которые обрушились на город 19 августа. По ее словам, были поданы запросы на дополнительное финансирование.
«Прокуратура района в июле 2024 года проводила проверку, по результатам которой требовала устранить нарушения, в настоящее время решается вопрос о предъявлении иска о выделении финансирования и проведении необходимого объема работ».
Напомним, что ранее владивостокцы пожаловались на состояние этого детского сада, отметив, что проблема заключается не только в протекающей крыше, но и в образовавшейся плесени.