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В Приморье заблудившуюся в лесу женщину нашли спустя трое суток

На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье нашли 48-летнюю женщину, ранее потерявшуюся в лесном массиве в районе села Нововарваровка Анучинского округа. К поисковым мероприятиям присоединились работники администрации, волонтеры поискового отряда и местные жители. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в дежурную часть отделения полиции № 11 МО МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение оператора единой диспетчерской службы о том, что в районе села Нововарваровка потерялась женщина. Далее в полицию с заявлением обратилась взволнованная дочь пропавшей. Полицейские составили ориентировку на розыск пропавшей, передали информацию спасателям, волонтерам общественной организации по поиску пропавших людей «ПримПоиска» и главе Анучинского муниципального округа.

«Далее сотрудники полиции незамедлительно организовали мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Поисковая группа из сотрудников полиции и волонтеров выдвинулась в лес и в ночное время, где обследовала территорию. К поиску также присоединились работники администрации и местные жители», — объяснили в ведомстве.