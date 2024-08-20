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Жительнице Бодайбо выплатили более семи млн рублей за смерть мужа на работе

Женщина и ее дети получили компенсацию морального вреда.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Бодайбо и ее детям после вмешательства прокуратуры выплатили моральную компенсацию за смерть супруга на производстве. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, муж заявительницы в 2022 году получил на работе травмы не совместимые с жизнью.

— Одной из причин несчастного случая, в числе прочих, явились нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. Вследствие гибели мужчины его супруге и трем несовершеннолетним детям были причинены нравственные страдания и моральный вред, — пояснили правоохранители.

В суд был передан иск о необходимости работодателю выплатить семье моральный вред. Так, женщине и ее детям была направлена компенсация в размере более семи миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре пенсионерка психиатр попалась на уловки мошенников. Медицинского работника с большим стажем запугивали и применяли психологическое давление.