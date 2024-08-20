Жительнице Бодайбо выплатили более семи млн рублей за смерть мужа на работе

Жительнице Бодайбо и ее детям после вмешательства прокуратуры выплатили моральную компенсацию за смерть супруга на производстве. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, муж заявительницы в 2022 году получил на работе травмы не совместимые с жизнью.
— Одной из причин несчастного случая, в числе прочих, явились нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. Вследствие гибели мужчины его супруге и трем несовершеннолетним детям были причинены нравственные страдания и моральный вред, — пояснили правоохранители.
В суд был передан иск о необходимости работодателю выплатить семье моральный вред. Так, женщине и ее детям была направлена компенсация в размере более семи миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре пенсионерка психиатр попалась на уловки мошенников. Медицинского работника с большим стажем запугивали и применяли психологическое давление.