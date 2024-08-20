Жительнице Бодайбо выплатили более семи млн рублей за смерть мужа на работе

Жительнице Бодайбо и ее детям после вмешательства прокуратуры выплатили моральную компенсацию за смерть супруга на производстве. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, муж заявительницы в 2022 году получил на работе травмы не совместимые с жизнью.