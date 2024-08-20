Суд приговорил журналистку Гончарову к семи годам за убийство бывшего мужа

Согласно материалам дела, в момент ссоры Самусев взял лежавшие на столе ножницы, но Гончарова их перехватила и нанесла ему четыре удара. Один из них пришелся в яремную вену у основания шеи. В ответ Самусев ударил Гончарову ногой и вышел из квартиры. Однако вскоре к нему приехала скорая, а к Гончаровой — полиция. Самусев умер в больнице на следующий день. Спустя два дня, 30 сентября, женщину задержали и предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая предусматривает от 6 до 15 лет заключения. Гончарова вину не признала. В суде она рассказала, что «испытала сильный шок», когда после первого допроса оперативник сообщил о смерти Алексея. Журналистка, по ее словам, рассчитывала, что он тоже даст показания.