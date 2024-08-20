Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодатель незаконно удержал у омички 27 тысяч рублей

Поводом послужили якобы неправильно начисленные декретные.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского округа Омска проверила жалобу местной жительницы. У женщины были нарушены трудовые права. При увольнении работодатель удержал с ее зарплаты более 27 тыс. рублей. Он объяснил это тем, что ранее неправильно начислил ей пособие по беременности и родам.

«Прокуратура установила, что исчисление суммы выплат было верным, а действия работодателя — незаконными», — сообщили в прокуратуре Омской области.

В результате органы надзора направили представление директору организации. После рассмотрения обращения женщина получила назад незаконно удержанные деньги, а виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.