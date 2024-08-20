Работодатель незаконно удержал у омички 27 тысяч рублей

Прокуратура Кировского округа Омска проверила жалобу местной жительницы. У женщины были нарушены трудовые права. При увольнении работодатель удержал с ее зарплаты более 27 тыс. рублей. Он объяснил это тем, что ранее неправильно начислил ей пособие по беременности и родам.