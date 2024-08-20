Blink-182 выпустят One More Time… Part-2 с восемью новыми песнями

Панк-рок-группа Blink-182 пополнит свой альбом «One More Time…», занявший в 2023 году 1-е место в Billboard 200, восемью новыми треками. Первый сингл с альбома All In My Head выйдет уже 23 августа.
Поклонники группы смогут услышать расширенную версию альбома 6 сентября. Ажиотаж вокруг Part-2 нарастал с тех пор, как барабанщик Трэвис Баркер выложил в конце июля загадочный пост, в котором спросил: «Кто готов к One More Time Part-2?» 18 августа Баркер подтвердил, что альбом готов к выходу.
«One More Time…» имеет большое значение для Blink-182, так как это их первый альбом после возвращения в группу гитариста и вокалиста Тома Делонга, как пишет Billboard.
Группа поймала волну успеха, когда в 1999 году вышел их альбом Enema of the State, который в первый раз стал платиновым в августе этого же года.