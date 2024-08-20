Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Таганрога обсудят вопрос о введении туристического налога

В Таганроге планируют ввести туристический налог для отельеров.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге обсудят возможность ввода туристического налога. Первая рабочая встреча по этому вопросу уже состоялась, говорится на сайте приморского города.

Отельерам предложили оценить будущую работу с учетом новых требований и оповестить власти о предполагаемой финансовой нагрузке. Также представители бизнес-сообщества должны предложить идеи по разделению налоговых ставок в зависимости от сезонов и при условии размещения льготников.

Следующую встречу с отельерами запланировали на конец августа 2024 года.

Власти Таганрога считают, что новый налог может стать «дополнительным источником доходов для дальнейших преобразований в городе», в том числе полученные средства намерены потратить на обновление туристической инфраструктуры.

Напомним, туристический налог собираются ввести с 1 января 2025 года. Изменения должны коснуться организаций и физлиц, предоставляющих места для временного проживания. Налоговая ставка не должна превышать 1% от стоимости проживания за сутки, но и не опускаться ниже 100 рублей.