Власти Таганрога обсудят вопрос о введении туристического налога

Напомним, туристический налог собираются ввести с 1 января 2025 года. Изменения должны коснуться организаций и физлиц, предоставляющих места для временного проживания. Налоговая ставка не должна превышать 1% от стоимости проживания за сутки, но и не опускаться ниже 100 рублей.