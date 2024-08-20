Власти Таганрога обсудят вопрос о введении туристического налога

В Таганроге обсудят возможность ввода туристического налога. Первая рабочая встреча по этому вопросу уже состоялась, говорится на сайте приморского города.
Отельерам предложили оценить будущую работу с учетом новых требований и оповестить власти о предполагаемой финансовой нагрузке. Также представители бизнес-сообщества должны предложить идеи по разделению налоговых ставок в зависимости от сезонов и при условии размещения льготников.
Следующую встречу с отельерами запланировали на конец августа 2024 года.
Власти Таганрога считают, что новый налог может стать «дополнительным источником доходов для дальнейших преобразований в городе», в том числе полученные средства намерены потратить на обновление туристической инфраструктуры.
Напомним, туристический налог собираются ввести с 1 января 2025 года. Изменения должны коснуться организаций и физлиц, предоставляющих места для временного проживания. Налоговая ставка не должна превышать 1% от стоимости проживания за сутки, но и не опускаться ниже 100 рублей.