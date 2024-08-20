«Открылось кровотечение и остановилось сердце»: молодая учительница впала в кому после рождения сына

Вместо того, чтобы наслаждаться материнством и заботиться о новорожденном сыне, 21-летняя Ксения Домброван из Черемхово уже три месяца находится в больнице. Она снова учится сидеть, сгибать и разгибать руки и ноги. Любое движение дается ей с огромными усилиями. Вернуться к нормальной жизни ей может помочь только специальная реабилитация. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Мечтала стать учителем
— Ксюша — наш старший ребенок, помимо нее мы с женой воспитываем двоих сыновей, — рассказывает отец Ксении, Дмитрий Домброван. — В прошлом году она окончила педагогический колледж, устроилась в школу. О профессии учителя дочь мечтала с детства, когда еще приглядывала за младшими братьями. Она была так счастлива, когда ей доверили первый класс.
Начав работать, через некоторое время Ксения узнала, что беременна. Но, правда, ребенка ей предстояло воспитывать одной. Молодой человек Ксении, узнав о малыше, отказался от него. А она об этом даже не думала, твердо решила рожать. Тем более, ее мама и папа тоже поддержали, обещали помочь воспитать внука.
Беременность протекала хорошо. 16 мая 2024 года на свет появился розовощекий здоровый мальчик. Ксения дала имя сыну Савелий. Через четыре дня молодую маму выписали из роддома. Сибирячка готовилась посвятить себя уходу за ребенком. Но 23 мая внезапно почувствовала себя плохо.
— Позвонила жене и сказала, что у нее высокая температура — 38. Пожаловалась, что ощущает дискомфорт внизу живота. Дочь связалась с врачом, который вел беременность. Он предложил обратиться утром в женскую консультацию, где ей сделают УЗИ и возьмут анализы. Утром следующего дня я отвез Ксюшу на прием, а сам остался ждать в машине на улице.
Как рассказывает Дмитрий, когда через час Ксения вернулась, буквально на его глазах у дочери открылось кровотечение…
Остановка сердца
— Я испугался за Ксюшу и сам повез ее в акушерский стационар.
Дочь, по словам Дмитрия, экстренно направили в операционную.
— Во время операции у дочери произошла остановка сердца. Врачам удалось спасти ее. После этого ее перевезли в реанимацию.
Три дня молодая мама находилась в медикаментозной коме. После Ксению перевели в Иркутскую областную больницу, в отделение анестезиологии и реаниматологии.
— Я спрашивал у невролога, какие шансы на то, что Ксюша придет в сознание. Он говорил, что дочь не отвечает и не реагирует на слова. Я попросился в реанимацию, чтобы увидеть ее. Глаза у Ксюши были открыты, она смотрела в одну и ту же точку. В какой-то момент я почувствовал, что она сфокусировала свой взгляд на меня. Врач предложил обойти ее с другой стороны и проследить за реакцией. Ксюша повела свой взгляд за мной. Я начал рассказывать ей про внука и у нее затрясся подбородок, появилась эмоция!
Есть шанс на восстановление
Через неделю, когда угроза жизни миновала, Ксению перевели из Иркутска в неврологическое отделение Черемхова. Там она находится до сих пор, уже более трех месяцев.
— Сейчас дочь в сознании, она всех узнает, разговаривает с нами. Но из-за того, что у нее нарушены нейронные связи, не может шевелить руками и ногами, а также сжимать и держать какие-то предметы. Только недавно научилась сидеть. Также немного страдает память. Ксюша помнит членов своей семьи, как зовут ее и как она оказалась в больнице. Но если говорить о двух событиях, которые произошли в одном временном отрезке, дочь помнит только об одном…
Официальный диагноз Ксении «острая гипоксическая энцефалопатия». Для полного восстановления ей требуется реабилитация. Родители молодой мамы отправили документы в несколько специализированных медицинских центров. Сибирячку готовы принять в Подмосковье. Стоимость первичного курса составляет 2,5 миллиона рублей. Семья обратилась за помощью в социальных сетях. За две недели удалось собрать для дочери 1,2 миллиона. Помогали как близкие и коллеги супругов и Ксении, так и просто неравнодушные люди.
— Жена оформила опеку над внуком и занимается полностью им. А я с утра до ночи нахожусь в больнице, забочусь о дочери. На работе вошли в мое положение, дали дополнительный отпуск. Ухаживаю, помогаю делать ЛФК, сгибать и разгибать руки и ноги. Конечно, все это дается нам не просто. Но мы надеемся на лучшее!