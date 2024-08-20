«Открылось кровотечение и остановилось сердце»: молодая учительница впала в кому после рождения сына

— Я спрашивал у невролога, какие шансы на то, что Ксюша придет в сознание. Он говорил, что дочь не отвечает и не реагирует на слова. Я попросился в реанимацию, чтобы увидеть ее. Глаза у Ксюши были открыты, она смотрела в одну и ту же точку. В какой-то момент я почувствовал, что она сфокусировала свой взгляд на меня. Врач предложил обойти ее с другой стороны и проследить за реакцией. Ксюша повела свой взгляд за мной. Я начал рассказывать ей про внука и у нее затрясся подбородок, появилась эмоция!