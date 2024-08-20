Появлялись раны от малейшего прикосновения: В Ростове у новорожденного выявили редкую генетическую патологию

Тяжело видеть, как ребенок болеет. Еще хуже, если не знаешь, как ему помочь. И не должно быть так, что, едва появившись на свет, малютка постоянно чувствует боль. Но, к сожалению, такие случаи встречаются. В Ростове младенец попал в больницу спустя всего несколько дней после рождения.