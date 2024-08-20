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Следователи проверят информацию об издевательствах над школьницей в Таганроге

В Таганроге на видео сняли издевательства над школьницей, ситуацию уже проверяет СК.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге следователи начали выяснять ситуацию с издевательствами над девочкой-подростком. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.

— В ряде СМИ появилась видеозапись с причинением девочке телесных повреждений группой подростков. Для выяснения обстоятельств организована проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СК.

Известно, что к этому моменту проверку также проводят сотрудники полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях сообщили, что несколько юношей и девушек на камеру били и унижали сверстницу.