Бойца СВО проводят в последний путь в Усть-Куте

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Участник спецоперации и земляк героически погиб в возрасте 55 лет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, Сергей Давыдов отдал жизнь при исполнении воинского долга.