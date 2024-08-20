Бойца СВО проводят в последний путь в Усть-Куте

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Участник спецоперации и земляк героически погиб в возрасте 55 лет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, Сергей Давыдов отдал жизнь при исполнении воинского долга.
— Прощание состоится 22 августа в ритуальном зале по адресу улица Высоцкого 22 с 13:30 до 14:00, — пояснили в администрации.
Защитника Отечества не стало 9 августа. До последних дней он героически стоял на страже нашего государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе простятся с участником спецоперации. Алексей Хабанаев погиб 6 февраля в звании сержанта.