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Бойца СВО проводят в последний путь в Усть-Куте

Сергей Давыдов погиб в возрасте 55 лет.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Участник спецоперации и земляк героически погиб в возрасте 55 лет. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, Сергей Давыдов отдал жизнь при исполнении воинского долга.

— Прощание состоится 22 августа в ритуальном зале по адресу улица Высоцкого 22 с 13:30 до 14:00, — пояснили в администрации.

Защитника Отечества не стало 9 августа. До последних дней он героически стоял на страже нашего государства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе простятся с участником спецоперации. Алексей Хабанаев погиб 6 февраля в звании сержанта.