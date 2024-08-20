Казахстанцы требуют изменить систему ОСМС

«Обоснование: если пункт 3) данной петиции не будет принят, считаем одного источника дохода будет достаточным для покрытия медицинского страхования граждан, поскольку многие граждане не получают медицинские услуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают, то есть, если гражданин не получил медицинскую услугу условно в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается. А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений», — пишут авторы документа.