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В Башкирии должники за ЖКУ будут платить больше

В Башкирии с сентября этого года должники за ЖКУ будут платить больше. Об этом сообщает министерство ЖКХ Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С 8 сентября вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым значительно увеличится размер госпошлины при взыскании через суд задолженности за ЖКУ. Размер госпошлины увеличивается в 10 раз: с 400 до 4000 рублей при подаче искового заявления и с 200 до 2000 рублей при подаче заявления на выдачу судебного приказа.

К примеру, за долг в тысячу рублей за ЖКУ придется заплатить 4 тысячи рублей, а при многолетней задолженности более 200 тысяч рублей издержки составят более 7 тысяч рублей.

До предъявления исков в суд с каждым должником проводится индивидуальная разъяснительная досудебная и претензионная работа, но это не всегда способствует погашению задолженности. Иногда долги образуются непреднамеренно: например, из-за того, что жители отключают уведомления на электронной почте для доставки счетов, забывают оплачивать, не проверяют почтовые ящики или уезжают надолго за пределы города. Все эти обстоятельства не могут быть причиной несвоевременной оплаты, а в случае судебных разбирательств — смягчающим обстоятельством.

Чтобы контролировать начисления за ЖКУ, можно использовать мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Оно создано на базе ГИС ЖКХ и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

С помощью сервиса собственники жилья могут передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, быть в курсе графика капремонта, знакомиться с отчетами управляющих компаний и участвовать в общедомовом собрании онлайн.

«Основная задача приложения — быть единым окном для граждан, которые хотят управлять своим домом быстро и легко. Впервые, пользуясь только одним сервисом, житель многоквартирного дома может попросить управляющую организацию исправить проблему в подъезде, проследить за историей расходов воды и электроэнергии, не пропустить сроки оплаты даже во время отъезда», — отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

ЖКХ