В Башкирии должники за ЖКУ будут платить больше

С 8 сентября вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым значительно увеличится размер госпошлины при взыскании через суд задолженности за ЖКУ. Размер госпошлины увеличивается в 10 раз: с 400 до 4000 рублей при подаче искового заявления и с 200 до 2000 рублей при подаче заявления на выдачу судебного приказа.
К примеру, за долг в тысячу рублей за ЖКУ придется заплатить 4 тысячи рублей, а при многолетней задолженности более 200 тысяч рублей издержки составят более 7 тысяч рублей.
Чтобы контролировать начисления за ЖКУ, можно использовать мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Оно создано на базе ГИС ЖКХ и доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
С помощью сервиса собственники жилья могут передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, быть в курсе графика капремонта, знакомиться с отчетами управляющих компаний и участвовать в общедомовом собрании онлайн.
«Основная задача приложения — быть единым окном для граждан, которые хотят управлять своим домом быстро и легко. Впервые, пользуясь только одним сервисом, житель многоквартирного дома может попросить управляющую организацию исправить проблему в подъезде, проследить за историей расходов воды и электроэнергии, не пропустить сроки оплаты даже во время отъезда», — отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.