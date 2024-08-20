В Башкирии должники за ЖКУ будут платить больше

С 8 сентября вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым значительно увеличится размер госпошлины при взыскании через суд задолженности за ЖКУ. Размер госпошлины увеличивается в 10 раз: с 400 до 4000 рублей при подаче искового заявления и с 200 до 2000 рублей при подаче заявления на выдачу судебного приказа.

К примеру, за долг в тысячу рублей за ЖКУ придется заплатить 4 тысячи рублей, а при многолетней задолженности более 200 тысяч рублей издержки составят более 7 тысяч рублей.

До предъявления исков в суд с каждым должником проводится индивидуальная разъяснительная досудебная и претензионная работа, но это не всегда способствует погашению задолженности. Иногда долги образуются непреднамеренно: например, из-за того, что жители отключают уведомления на электронной почте для доставки счетов, забывают оплачивать, не проверяют почтовые ящики или уезжают надолго за пределы города. Все эти обстоятельства не могут быть причиной несвоевременной оплаты, а в случае судебных разбирательств — смягчающим обстоятельством.