В России растет заболеваемость коронавирусом

За последнюю неделю в РФ были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.