Минобр пояснил, почему вузы увеличили набор бюджетников

МИНСК, 20 авг — Sputnik. В подготовке специалистов конкретного профиля нуждается отечественная экономика, сказал в пресс-центре Sputnik начальник главного управления профобразования Минобразования Беларуси Сергей Пищов.
Он пояснил, что число бюджетных мест в учреждениях высшего образования в этом году было увеличено на 2,5 тысячи единиц обоснованно. Прежде всего, это касалось педагогических, медицинских и ряда инженерных специальностей.
«Каждое бюджетное место подтверждается заявками, договорами о сотрудничестве между учреждениями образования и организациями-заказчиками кадров. И утверждается не потому, что университетам необходимо набрать на 2,5 или 3 тысячи больше бюджетных мест — потому что экономика сегодня требует того, чтобы количество вот этих ребят, количество специалистов было именно такое», — отметил Пищов.
Кроме того, ежегодно наблюдается рост абитуриентов, поступающих за счет средств бюджета в колледжи — после 9 и 11 классов. В этом году таких — более 27 тысяч.