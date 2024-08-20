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Минобр пояснил, почему вузы увеличили набор бюджетников

В этом году на бюджетную форму получения образования было зачислено более 30 тысяч абитуриентов — на 2,5 тысячи больше, чем в прошлую вступительную кампанию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. В подготовке специалистов конкретного профиля нуждается отечественная экономика, сказал в пресс-центре Sputnik начальник главного управления профобразования Минобразования Беларуси Сергей Пищов.

Он пояснил, что число бюджетных мест в учреждениях высшего образования в этом году было увеличено на 2,5 тысячи единиц обоснованно. Прежде всего, это касалось педагогических, медицинских и ряда инженерных специальностей.

«Каждое бюджетное место подтверждается заявками, договорами о сотрудничестве между учреждениями образования и организациями-заказчиками кадров. И утверждается не потому, что университетам необходимо набрать на 2,5 или 3 тысячи больше бюджетных мест — потому что экономика сегодня требует того, чтобы количество вот этих ребят, количество специалистов было именно такое», — отметил Пищов.

Кроме того, ежегодно наблюдается рост абитуриентов, поступающих за счет средств бюджета в колледжи — после 9 и 11 классов. В этом году таких — более 27 тысяч.

образование