Минобр пояснил, почему вузы увеличили набор бюджетников

«Каждое бюджетное место подтверждается заявками, договорами о сотрудничестве между учреждениями образования и организациями-заказчиками кадров. И утверждается не потому, что университетам необходимо набрать на 2,5 или 3 тысячи больше бюджетных мест — потому что экономика сегодня требует того, чтобы количество вот этих ребят, количество специалистов было именно такое», — отметил Пищов.