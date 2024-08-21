Как можно выявить оспу обезьян? Профильный НИИ показал набор реагентов

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила вспышку оспы обезьян в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Поскольку вспышки этого заболевания периодически регистрируются, профильным центром в Минске еще в 2022 году был разработан набор реагентов, который позволяет проводить диагностику у пациентов с подозрением на наличие оспы обезьян.
Как пояснил заведующий лабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций НИИ Павел Семижон, для диагностики используется классический молекулярно-биологический набор, с помощью которого можно выявить генетический материал возбудителя.
«В комплекс входит две ПЦР-смеси. Одна позволяет идентифицировать все виды возбудителей оспы обезьян, вторая — западноафриканский тип вируса», — отметил Павел Семижон.
По его словам, до настоящего времени случаев завоза данной инфекции в Беларусь не было, но эпидемиологи готовы к этому. «Схема принятия решений, схема диагностики — все отработано и находится в стадии готовности», — сказал он.
Заведующий лабораторией добавил, что в случае завоза инфекции исследования будут проводиться в лабораториях Р3 и Р4, т.е. максимального уровня биобезопасности. Исследование занимает примерно три-четыре часа с выделением нуклеиновой кислоты вируса и постановкой самой реакции.
Разработанный в Беларуси тест достаточно точный. Его специфичность подтверждена на представленной ВОЗ панели образцов. «Наша лаборатория участвует в программе ВОЗ по тестированию образцов оспы обезьян в формате учений. Последнее исследование проходило в прошлом году — панель была успешно дешифрована», — рассказал Павел Семижон.
Более того, заслон инфекции поставлен на уровне санитарно-карантинных пунктов во всех пунктах пропуска через границу. Люди, прибывающие из эндемичных по каким-то заболеваниям стран, отслеживаются, и при малейшем подозрении к ним применяют соответствующие меры.
«Практика не нова, мы к этому готовы. Схема действий отработана», — заключил заведующий лабораторией.