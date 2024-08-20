Четыре омских педагога получат федеральную премию

Лучшие учителя Омска и Омской области получат федеральные премии в размере 200 тысяч рублей.
Эти денежные награды, по указанию президента России Владимира Путина, вручаются ежегодно 1250 педагогам по всей стране. Победителей выбирает экспертная комиссия. Для Омской области была установлена квота в 17 премий.
Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, победителями конкурса стали:
— учителя русского языка и литературы Наталья Акуленко (Исилькульский лицей), Елена Высоцкая (Колосовская школа), Лариса Иващенко (Красноярская школа Омского района), Елена Шахова (Большегривская школа Нововаршавского района),
— учитель географии Татьяна Баландина (Пристанская школа Таврического района),
— учителя истории и обществознания Валерий Бояркин (гимназия № 140) и Сергей Плехов (Кейзесская школа Седельниковского района),
— учителя математики Елена Киселева (Оглухинская школа Крутинского района) и Светлана Ракитянская (гимназия г. Калачинска),
— учитель начальных классов Тамара Коновалова (гимназия г. Калачинска),
— учитель географии и биологии Валерий Конышев (Степнинская школа Марьяновского района),
— учителя химии Лариса Костюк (гимназия № 19) и Татьяна Охотникова (Тюкалинский лицей),
— учителя физики Ирина Пужульс (лицей № 166) и Алена Толмачева (Крутинский лицей),
— учитель физической культуры Дмитрий Сендин (Исилькульская адаптивная школа-интернат),
— учитель английского языка Татьяна Тонких (школа № 79).