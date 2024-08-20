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Четыре омских педагога получат федеральную премию

Ее размер составит 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Лучшие учителя Омска и Омской области получат федеральные премии в размере 200 тысяч рублей.

Эти денежные награды, по указанию президента России Владимира Путина, вручаются ежегодно 1250 педагогам по всей стране. Победителей выбирает экспертная комиссия. Для Омской области была установлена квота в 17 премий.

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, победителями конкурса стали:

— учителя русского языка и литературы Наталья Акуленко (Исилькульский лицей), Елена Высоцкая (Колосовская школа), Лариса Иващенко (Красноярская школа Омского района), Елена Шахова (Большегривская школа Нововаршавского района),

— учитель географии Татьяна Баландина (Пристанская школа Таврического района),

— учителя истории и обществознания Валерий Бояркин (гимназия № 140) и Сергей Плехов (Кейзесская школа Седельниковского района),

— учителя математики Елена Киселева (Оглухинская школа Крутинского района) и Светлана Ракитянская (гимназия г. Калачинска),

— учитель начальных классов Тамара Коновалова (гимназия г. Калачинска),

— учитель географии и биологии Валерий Конышев (Степнинская школа Марьяновского района),

— учителя химии Лариса Костюк (гимназия № 19) и Татьяна Охотникова (Тюкалинский лицей),

— учителя физики Ирина Пужульс (лицей № 166) и Алена Толмачева (Крутинский лицей),

— учитель физической культуры Дмитрий Сендин (Исилькульская адаптивная школа-интернат),

— учитель английского языка Татьяна Тонких (школа № 79).