Cream Soda, Второй Ка и секретный гость от Звука выступят на «ФЕСТИКЕ»

Кроме любимых артистов, таких как Cream Soda, Mirèle и других, в воскресенье на сцене появится секретный исполнитель от Звука. Также HiFi-стриминг подготовил несколько подарков для участников фестиваля: креативную фотобудку и футболки, созданные совместно с «Диско-клубом». Проникнуться духом фестиваля поможет специальный плейлист от «Диско-клуба», который уже доступен в Звуке.