В Пролетарске не выявили превышения химических веществ в воздухе

Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации. Известно, что во время тушения медицинская помощь потребовалась 41 пожарному, к этому моменту площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров.