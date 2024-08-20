В Пролетарске не выявили превышения химических веществ в воздухе

В жилой застройке Пролетарска, вблизи тушения складов с дизельным топливом, не выявили превышения допустимой нормы химических веществ в воздухе. Об этом 20 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— Превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе на территории жилой застройки Пролетарска не установлено, — подчеркнули в ведомстве.
Известно, что ежедневный отбор проб выполняют специалисты филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» из Сальска. Образцы проверяют на содержание шести химических веществ.
Напомним, о возгорании стало известно утром 18 августа. Тогда власти сообщили о пожаре, вспыхнувшем на складах с дизельным топливом после падения обломков БПЛА. На месте были задействованы экстренные службы, привлекли три пожарных поезда.
Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации. Известно, что во время тушения медицинская помощь потребовалась 41 пожарному, к этому моменту площадь пожара составляет 10 тысяч кв. метров.