В выходные на набережной Перми пройдет световое шоу с яхтами и аэростатами

В Перми с 23 на 24 августа состоится «Ночь города» (0+). Она станет финальным событием летнего фестиваля «Город встреч». В эту ночь на набережной и эспланаде запланировано множество интересных мероприятий. Одним из них станет световое шоу с участием яхт и аэростатами.
Как сообщает telegram-канал «Пермь-300. Все реально!», в 22:00 начнется концерт на эспланаде. Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. После концерта «Ночь города» продолжится специальной программой на набережной Камы от Большого амфитеатра до Речного вокзала. В течение двух часов пермяки увидят световую инсталляцию из подсвеченных яхт и воздушных шаров.
Также на набережной состоятся выступления артистов с уличными перформансами. В разных частях променада пройдут музыкальные номера, можно будет послушать неофолк исполнителей, саксофониста, диджеев. События на набережной начнутся с 00.00 часов и завершатся в 02:00 24 августа.
Напомним, во время проведения завершающего события фестиваля «Город встреч» центральные улицы перекроют. Временное ограничение движения для всех видов транспорта вступит с 00:00 23 августа по 00:30 24 августа.