В выходные на набережной Перми пройдет световое шоу с яхтами и аэростатами

В Перми с 23 на 24 августа состоится «Ночь города» (0+). Она станет финальным событием летнего фестиваля «Город встреч». В эту ночь на набережной и эспланаде запланировано множество интересных мероприятий. Одним из них станет световое шоу с участием яхт и аэростатами.