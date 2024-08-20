Стало известно, какие адреса затронуло аварийное отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 августа 2024

Аварийное отключение света в Ленинском районе Иркутска 20 августа 2024 затронуло более трех десятков улиц. Как сообщили в тг-канале «Свет 38», перебой в подаче энергоснабжения произошел в 17:14.
— Под отключение попала часть домов на улицах 9-й Советский, 13-й Советский, 14-й Советский, 15-й Советский, 17-й Советский, 18-й Советский, Баумана, Владимирского, Волгоградская, Гражданская, Деповский, Красный Путь, Лазо, Ленинградская, Линейный, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Павла Красильникова, Панфилова, 1-й Западный, 2-й Западный, 3-й Западный, Красный Путь, 1-й Ленинградский, Линейный, Полетаева, Почтамтский, Полтавская, Почтамтская, Просвещения, Розы Люксембург, Севастопольская, Таманская, Тельмана, Трактовая, Шпачека, Ярославского, — поделились энергетики.
Группа специалистов была направлена к месту аварии для выявления проблемы и возобновления подачи электричества. Планируется, что энергоснабжение восстановят к 22:00. Вот, что известно об отключении света в Ленинском районе Иркутска 20 августа 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 21 августа будет перекрыта часть улицы Сухэ-Батора. На участке специалисты проведут аварийные ремонтные работы.