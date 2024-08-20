Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн

На eGov.kz стала доступна новая услуга — родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую онлайн, а процесс поиска и выбора учебного заведения оптимизирован по микроучастку и месту регистрации родителей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».
Для получения услуги необходимо:
— авторизоваться на eGov.kz и перейти в раздел «Образование»;
— выбрать из списка раздел «Среднее образование», выбрать услугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу»;
— заполнить необходимые поля и подписать заявку ЭЦП;
— ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.
«Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. При выборе школы пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель при необходимости может отозвать поданную заявку».
Ранее сообщалось, что казахстанцы могут сообщить о проблемах благоустройства и экологии своих городов через eGov Mobile. В мобильном приложении запустили сервис «Таза Қазақстан». Пользователи сервиса могут фиксировать проблемы, связанные с состоянием дорог, парков, подъездов, освещением, а также санитарным состоянием общественных и частных территорий, на фото и передавать информацию через eGov Mobile ответственным структурам для дальнейшего решения проблемы.