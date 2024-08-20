Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн

«Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. При выборе школы пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель при необходимости может отозвать поданную заявку».