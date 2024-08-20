Минздрав: дополнительные справки к 1 сентября о здоровье ребенка не нужны

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Дополнительного оформлять справки к 1 сентября о состоянии здоровья ребенка для детского сада, школы или гимназии не требуется, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.
В министерстве напоминают, что медсправку ребенку нужно оформлять ко дню рождения.
«Так что мальчики и девочки спокойно могут посещать учреждения образования Беларуси до истечения срока действия справки о состоянии здоровья, имеющейся в учреждении образования», — подчеркнули в пресс-службе.
Если же начало учебного года совпадает у детей с датой рождения, то принести новую справку им необходимо.
Чтобы не было очередей
После мониторинга очередей к специалистам Минздрав организовал перераспределение потоков пациентов для оформления справок о состоянии здоровья. Также для осмотров детей задействованы врачи общей практики, привлечены врачи узких специальностей — кардиолог, невролог, врачи-педиатры кабинетов здорового ребенка.
В профильном ведомстве напомнили, что при оформлении справки о состоянии здоровья при поступлении в детсад или школу учитываются результаты диспансеризации текущего года.
Дополнительное прохождение медицинского осмотра не требуется, подчеркнули в министерстве. Срок действия такой справки — от шести месяцев до одного года.