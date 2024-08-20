Cтарейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера умерла в 117 лет

«Несколько дней назад она сказала нам: “Однажды я уйду отсюда. Я больше не отведаю кофе, не попробую йогурт, не приласкаю Фею (собачку. — РБК). Я тоже оставлю свои воспоминания, свои размышления, и я перестану существовать в этом теле. Когда-нибудь, не знаю когда, но это очень близко, и мое долгое путешествие закончится. Смерть найдет меня утомленной от столь долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня улыбающейся, свободной и удовлетворенной”, — поделились ее родственники в социальной сети.