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Снуп Догг рассказал о первой встрече с Полом Маккартни

Снуп Догг поделился впечатлениями от знакомства со своим кумиром Полом Маккартни на концерте в Голливуде. Также рэпер сказал, что согласился бы сотрудничать с легендой The Beatles, не задумываясь.

Источник: Звук

Снуп Догг поделился впечатлениями от знакомства со своим кумиром Полом Маккартни на концерте в Голливуде. Также рэпер сказал, что согласился бы сотрудничать с легендой The Beatles, не задумываясь.

Снуп встретился с Полом Маккартни на концерте в Голливуде, как он рассказал в интервью для журнала Complex. Легендарный музыкант сам захотел познакомиться с ним, что очень взволновало и обрадовало рэпера.

Вот что мне нравится, так это когда люди, которых ты уважаешь, уважают и тебя. И это только благодаря тому, что ты делаешь качественную работу.

Снуп Догг
рэпер.

Недавно Dr. Dre рассказал, что в его альбоме со Снуп Доггом Missionary будет фит с британским певцом Стингом.