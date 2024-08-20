Путин посетил школу № 1 в Беслане, где боевики в 2004 году захватили заложников

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 августа прилетел в Беслан и посетил школу № 1. Здесь трое суток, в школьном спортзале с 1−3 сентября 2004 года боевиками удерживались более 1,2 тысячи заложников: дети, учителя, родители.
Сейчас эта школа — мемориальный комплекс. Сам спортзал сохранен в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Путин внимательно осматривал почти каждую.
Ранее в этот же день президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте. Президент встал на колени у памятника «Древо Скорби» и возложил цветы. Кроме того, Путин почтил память и бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших в ходе штурма. Здесь им также воздвигнут памятник.