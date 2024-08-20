Российские студенты-историки обнаружили в Самарканде керамику X-XI веков

По словам эксперта, все эти найденные предметы крайне ценны для историков, так как «помогают понять, как жили самаркандцы в X—XI вв. еках и являются свидетельством их развитой культуры того периода, насколько были развиты экономика, культура, архитектура, ремесленничество страны в период правления тюркской мусульманской династии Караханидов».