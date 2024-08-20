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Российские студенты-историки обнаружили в Самарканде керамику X-XI веков

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Студенты исторического факультета Уральского федерального университета (УрФУ) в ходе раскопок на городище Афросиаб в Самарканде обнаружили керамику и стекло периода X—XI вв.еков, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации портала «Научная Россия», группой руководил заведующий лабораторией естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рустам Ганиев.

По словам историка, раскопки проводились в местах, где раньше были жилые постройки, в домах, «в которых пол выложен плиткой, а где-то имеются очень красивые настенные росписи».

«Находки крайне интересные — керамика, стекло X—XI вв.еков — это период первой тюркской мусульманской династии карахинидов. Грубо говоря, период после арабских завоеваний, но до вторжения Чингисхана. Находки уникальны тем, что, к примеру, керамика — поливная, орнаменты иногда глазурованные, где-то встречаются надписи на арабском языке».

рассказал Рустам Ганиев. 

Как поясняет историк, Самарканд становится центром стеклодувного ремесла с VIII века, поэтому в древнем городище много находок из стекла. Среди находок также встречаются ляганы, которые и сегодня широко используются в Узбекистане.

По словам эксперта, все эти найденные предметы крайне ценны для историков, так как «помогают понять, как жили самаркандцы в X—XI вв.еках и являются свидетельством их развитой культуры того периода, насколько были развиты экономика, культура, архитектура, ремесленничество страны в период правления тюркской мусульманской династии Караханидов».

Все находки будут исследованы и впоследствии выставлены в Музее истории Самарканда «Афрасиаб».

Студенты УрФУ принимали участие в раскопках в рамках учебной и музейной практики. Это стало одним из направлений сотрудничества лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и Самаркандского государственного музея-заповедника, а также Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъё Гулямова.

история