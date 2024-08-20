Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с 26 августа ожидается похолодание

Постепенное похолодание прогнозируют в Ростовской области со следующей недели.

Сейчас в Олбани: +16° 6 м/с 63% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели в Ростовской области начнет спадать жара, утверждают метеорологи.

На этой неделе во вторник и среду будет ясно, а термометры установятся в районе +36 градусов. В четверг прогнозируют облачность, но температурный показатель не изменится. После этого, в пятницу и субботу, днем обещают до +34 градусов.

В воскресенье возможны дожди с температурой до +33 градусов, а 26 августа столбики термометров должны снизиться до +29 градусов. Добавим, по ночам в указанный период ожидается до+20 градусов.