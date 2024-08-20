В Ростовской области с 26 августа ожидается похолодание

В начале следующей недели в Ростовской области начнет спадать жара, утверждают метеорологи.
На этой неделе во вторник и среду будет ясно, а термометры установятся в районе +36 градусов. В четверг прогнозируют облачность, но температурный показатель не изменится. После этого, в пятницу и субботу, днем обещают до +34 градусов.
В воскресенье возможны дожди с температурой до +33 градусов, а 26 августа столбики термометров должны снизиться до +29 градусов. Добавим, по ночам в указанный период ожидается до+20 градусов.