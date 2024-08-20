500 человек присоединились к акции «Фасадник» в Иркутске

— Акция проводится с 2017 года. За это время силами не одной тысячи жителей приведено в порядок 145 зданий. Иркутск славится своим деревянным зодчеством. Наша общая задача: сохранять его, поддерживать в надлежащем состоянии, — отметил один из организаторов акции Сергей Маяренков.