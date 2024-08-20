500 человек присоединились к акции «Фасадник» в Иркутске

В областном центре проходит акция «Фасадник». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, в мероприятии приняли участие полтысячи человек. Волонтеры, представители общественных, молодежных и коммерческих организаций совместными усилиями привели в надлежащий вид семь фасадов.
— Акция проводится с 2017 года. За это время силами не одной тысячи жителей приведено в порядок 145 зданий. Иркутск славится своим деревянным зодчеством. Наша общая задача: сохранять его, поддерживать в надлежащем состоянии, — отметил один из организаторов акции Сергей Маяренков.
Окрашенные фасады появились на улицах Свердлова 5, Чехова 7, Богдана Хмельницкого 12/1, Марата 37 и 62, Декабрьских Событий 46 и 112б. Прежде, чем приступить к работам стены домов тщательно подготавливали: снимали старую краску, проводили шлифовку и грунтовку. Чтобы не навредить историческим строениям, участники акции получили рекомендации. Часть домов уже заиграла новыми красками, волонтерам еде предстоит обновить фасад на Урицкого 9.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском Доме Рогаля открылась выставка мастеров из Приангарья. Она продлится до 29 сентября.