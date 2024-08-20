В боях в Курской области погиб актер Евгений Шишов

«Судя по всему — противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, —так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — прокомментировал происходящее в Курской области президент РФ Владимир Путин.