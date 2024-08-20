В больницу Ростова привезли 200-килограммовую пациентку

А некоторое время назад ее стали мучить боли в животе. Обратившись к доктору по месту жительства, она узнала о том, что у нее проблемы с желчным пузырем — холецистит. И, не исключено, что может потребоваться операция. Доктор тогда назначил ей консервативное лечение. И порекомендовал сбросить вес.