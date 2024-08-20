В больницу Ростова привезли 200-килограммовую пациентку

В больницу Ростова привезли пациентку с весом в 200 килограммов. У нее был острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря, являющегося одним из наиболее частых осложнений желчнокаменной болезни.
ПОРЕКОМЕНДОВАЛ СБРОСИТЬ ВЕС.
— В юности я пышкой не была. Это потом пришли лишние килограммы, — вздыхает женщина.
А некоторое время назад ее стали мучить боли в животе. Обратившись к доктору по месту жительства, она узнала о том, что у нее проблемы с желчным пузырем — холецистит. И, не исключено, что может потребоваться операция. Доктор тогда назначил ей консервативное лечение. И порекомендовал сбросить вес.
— Однако, на то, чтобы решить проблемы с весом, как известно, требуется время. А у меня его не оказалось, потому что вскоре стали мучить новые приступы боли.
Причем, возобновились они с такой силой, что никакие обезболивающие средства уже не помогали. Стало понятно: медлить с вызовом скорой и с операцией больше нельзя.
НА ТРЕТЬИ СУТКИ ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ.
По скорой женщина была доставлена в ГБСМП Ростова-на-Дону, где бригада опытных медиков принимала решение о том, как именно лучше провести операцию пациентке с таким большим весом и сопутствующими заболеваниями.
Хирурги Вадим и Игорь Бондаренко, а также анестезиолог-реаниматолог Элина Андрианова блестяще справились с ситуацией, выполнив хирургическое вмешательство щадящим малоинвазивным лапароскопическим методом — без разрезов, обеспечив доступ к желчному пузырю через небольшие проколы. Это в значительной мере позволило сократить послеоперационный период реабилитации.
Уже на вторые сутки пациентка смогла самостоятельно передвигаться по палате. А на третьи выписалась из больницы. Взрослые сын и дочка были очень рады вновь видеть маму бодрой и здоровой.
— Я чувствую себя прекрасно. И искренне благодарю всю команду больницы, за чуткое и внимательное отношение.