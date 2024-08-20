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В больницу Ростова привезли 200-килограммовую пациентку

Ростовские врачи спасли пациентку, весившую 200 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

В больницу Ростова привезли пациентку с весом в 200 килограммов. У нее был острый приступ холецистита — воспаления желчного пузыря, являющегося одним из наиболее частых осложнений желчнокаменной болезни.

ПОРЕКОМЕНДОВАЛ СБРОСИТЬ ВЕС.

— В юности я пышкой не была. Это потом пришли лишние килограммы, — вздыхает женщина.

А некоторое время назад ее стали мучить боли в животе. Обратившись к доктору по месту жительства, она узнала о том, что у нее проблемы с желчным пузырем — холецистит. И, не исключено, что может потребоваться операция. Доктор тогда назначил ей консервативное лечение. И порекомендовал сбросить вес.

— Однако, на то, чтобы решить проблемы с весом, как известно, требуется время. А у меня его не оказалось, потому что вскоре стали мучить новые приступы боли.

Причем, возобновились они с такой силой, что никакие обезболивающие средства уже не помогали. Стало понятно: медлить с вызовом скорой и с операцией больше нельзя.

НА ТРЕТЬИ СУТКИ ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ.

По скорой женщина была доставлена в ГБСМП Ростова-на-Дону, где бригада опытных медиков принимала решение о том, как именно лучше провести операцию пациентке с таким большим весом и сопутствующими заболеваниями.

Хирурги Вадим и Игорь Бондаренко, а также анестезиолог-реаниматолог Элина Андрианова блестяще справились с ситуацией, выполнив хирургическое вмешательство щадящим малоинвазивным лапароскопическим методом — без разрезов, обеспечив доступ к желчному пузырю через небольшие проколы. Это в значительной мере позволило сократить послеоперационный период реабилитации.

Уже на вторые сутки пациентка смогла самостоятельно передвигаться по палате. А на третьи выписалась из больницы. Взрослые сын и дочка были очень рады вновь видеть маму бодрой и здоровой.

— Я чувствую себя прекрасно. И искренне благодарю всю команду больницы, за чуткое и внимательное отношение.

здоровье