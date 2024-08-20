Россиянка Дапирка, отсидевшая 10 лет во Вьетнаме, готовит прошение о помиловании

«У меня в практике был случай, поступила информация, что поездом Петербург-Архангельск везут крупную партия МДМА ???(наркотик метилендиоксиметамфетамин, — прим. “Газеты.Ru”)???, около 1000 таблеток. Посылка должна быть у проводницы, — рассказывает экс-оперативник. — Когда мы задержали ее, она спокойно рассказала, что в Петербурге какой-то молодой человек попросил ее передать другу телефон, она проверила коробку, увидела, что все в порядке, и согласилась. Тогда мы при ней открываем коробку — внутри вата и таблетки. Ее начало трясти всю, тут же в лице поменялась».