Вытрезвители в Пермском крае могут появиться уже в январе 2025 года

При обсуждении на комитете депутаты заксобрания поинтересовались, почему вытрезвители будут создаваться только в городах, где проживает более 100 тыс. человек. В таком случае нельзя будет организовать спецучреждения в таких городах, например, как Краснокамск. Представители правительства края пояснили, что эта норма рекомендована федеральным законодательством. Как уточнили представители краевой администрации, сейчас прообразы специализированных учреждений есть в 27 регионах России. Часть из них созданы при центрах социальной адаптации. Оценить эффект от их создания можно будет не раньше чем через три-четыре года.