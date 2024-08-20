Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь кино пройдет в Самарской области 24 августа

Всероссийская акция состоится во всех субъектах страны.

9‑я всероссийская акция «Ночь кино», ставшая ежегодным кинособытием, запланирована на 24 августа 2024 года. В Самарской области «Ночь кино» пройдет более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

В 2024 году оператором акции является АО «РОСКИНО», организатор в Самарской области — ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

«Ночь кино» стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Цель акции — популяризация отечественного кино.

Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки готовят особую программу в этот вечер: кинолектории, викторины, экскурсии и кинопоказы.

Для показа в этом году выбраны три картины:

— «Воздух» (военная драма, режиссер А. Герман (мл.), 16+);

— «По щучьему велению» (сказка, приключения, режиссер А. Войтинский, 6+);

— «Сто лет тому вперёд» (приключения, экшн, режиссер А. Андрющенко, 6+).

Вход на кинопоказы акции свободный.

кино