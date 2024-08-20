Ночь кино пройдет в Самарской области 24 августа

9‑я всероссийская акция «Ночь кино», ставшая ежегодным кинособытием, запланирована на 24 августа 2024 года. В Самарской области «Ночь кино» пройдет более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.
В 2024 году оператором акции является АО «РОСКИНО», организатор в Самарской области — ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
«Ночь кино» стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Цель акции — популяризация отечественного кино.
Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки готовят особую программу в этот вечер: кинолектории, викторины, экскурсии и кинопоказы.
Для показа в этом году выбраны три картины:
— «Воздух» (военная драма, режиссер А. Герман (мл.), 16+);
— «По щучьему велению» (сказка, приключения, режиссер А. Войтинский, 6+);
— «Сто лет тому вперёд» (приключения, экшн, режиссер А. Андрющенко, 6+).
Вход на кинопоказы акции свободный.