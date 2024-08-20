Какие меры принимают поликлиники, чтобы избежать очередей в начале учебного года, рассказал Минздрав

«Мы постоянно проводим мониторинг увеличения количества очередей и, к сожалению, традиционно в начале учебного года в некоторых организациях здравоохранения может увеличиваться количество посетителей. Мы проводим дополнительные меры: перераспределяем потоки пациентов на дополнительные приемы. Также проводится дополнительный прием врачами общей практики и другими врачами-специалистами, которые не задействованы в основном приеме», — сказал Дмитрий Лазарь.



Он подчеркнул, что прохождение медицинского осмотра накануне учебного года не требуется: действует медицинская справка о состоянии здоровья, которая выдается в момент прохождения ребенком диспансеризации.



«Диспансеризация проводится в месяц рождения ребенка и действует в течение года. Эта справка не требует дополнительного прохождения осмотра и она переходит из одного класса в другой», — отметил заместитель начальника.



Отдельно Дмитрий Лазарь прокомментировал вопрос о дополнительной справке для посещения ребенком спортивных секций или спортивных организаций. По его словам, справка о состоянии здоровья выдается в день прохождения ребенком диспансеризации и действует также в течение года. Непосредственно в этой справке дается разрешение о том, что ребенок может заниматься тем или иным видом спорта.