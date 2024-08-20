Lorde готовит новый альбом вместе с продюсером Jim-E Stack

Загадочный пост появился всего через неделю после того, как Lorde удалила все записи в соцсетях, что заставило поклонников поверить, будто новая эра певицы не за горами. В ее описании профиля появилась надпись: «ТЕМЫ ВСЕГДА ОДНИ И ТЕ ЖЕ — ВОЗВРАЩЕНИЕ К НЕВИННОСТИ — ТАЙНЫ КРОВИ — ЖАЖДА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО».