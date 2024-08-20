Lorde готовит новый альбом вместе с продюсером Jim-E Stack

Продюсер Jim-E Stack, который работал с такими артистами, как Грейси Абрамс, Bon Iver, Доминик Файк, Joji, The Kid LAROI и другими, опубликовал в соцсетях фотографию, на которой Lorde сидит в студии и работает за ноутбуком.
Загадочный пост появился всего через неделю после того, как Lorde удалила все записи в соцсетях, что заставило поклонников поверить, будто новая эра певицы не за горами. В ее описании профиля появилась надпись: «ТЕМЫ ВСЕГДА ОДНИ И ТЕ ЖЕ — ВОЗВРАЩЕНИЕ К НЕВИННОСТИ — ТАЙНЫ КРОВИ — ЖАЖДА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО».
Последний альбом Lorde «Solar Power» вышел в 2021 году.