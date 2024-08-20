К алматинцам обратились из полиции

«Сегодня на дорогах Алматы складывается непростая обстановка, к сожалению, дети продолжают получать увечья и погибать в дорожных происшествиях. С начала текущего года в Алматы с участием детей зарегистрировано 623 дорожно-транспортных происшествия. К огромному сожалению, один ребенок погиб, еще 664 вследствие ДТП получили травмы. Одна потерянная жизнь ребенка — это большая трагедия для нас, для всего общества. Эта статистика настораживает и в очередной раз является основанием для обращения к взрослому населению: берегите своих детей, учите их правильно переходить дорогу, не позволяйте садиться за руль самокатов и мопедов, показывайте правильную модель поведения».