Акция «Яркие краски жизни без наркотиков» прошла в Иркутске

В Иркутске прошла акция «Яркие краски жизни без наркотиков». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, во время профилактического мероприятия дети отразили на бумаге свое отношение к запрещенным веществам и жизни без них, а все желающие поделились идеями, как решить проблему зависимости.
— Основные задачи мероприятия — популяризация здорового образа жизни, снижение вероятности употребления табака, алкоголя, наркотиков и других веществ, формирование социальной активности, — пояснили в администрации.
Инициатива провести профилактическое мероприятие поступила от специалистов управления по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации. Стоит отметить, что подобные акции организовывают уже не в первый раз.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прошла акция «Фасадник». В ней приняли участие полтысячи жителей Иркутска и обновили уже семь фасадов исторических зданий.