Акция «Яркие краски жизни без наркотиков» прошла в Иркутске

В Иркутске прошла акция «Яркие краски жизни без наркотиков». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, во время профилактического мероприятия дети отразили на бумаге свое отношение к запрещенным веществам и жизни без них, а все желающие поделились идеями, как решить проблему зависимости.