Как пройдет День знаний в 2024 году, на какой день переносится линейка, если 1 сентября — воскресенье

«В 325 году римский император Константин Великий определил христианство основной религией и собрал первый Вселенский собор, одним из важных решений которого было установление нового года с 1 сентября. С 1492 года на Руси стали отмечать 1 сентября церковно-государственный праздник Новолетия ???(праздник, посвященный наступлению нового года в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане просят бога о даровании благословения на начавшийся год)???», — рассказала историк.