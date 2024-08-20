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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. Из-за чего на этот раз?

Белгидромет объявил на среду, 21 августа, высший (красный) уровень погодной опасности.

Сейчас в Олбани: +16° 6 м/с 63% 752 мм рт. ст. +17°

По информации синоптиков, днем в среду во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +35°С.

Также на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, ночью и утром местами, а по Гродненской области во многих районах сильные ливни. Мз-за этого объявлен оранжевый уровень.

«Днем по западу при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В дневные часы во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С, в Минске +30 +31°С», формировали в Белгидромете.