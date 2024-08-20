Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. Из-за чего на этот раз?

По информации синоптиков, днем в среду во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +35°С.
Также на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, ночью и утром местами, а по Гродненской области во многих районах сильные ливни. Мз-за этого объявлен оранжевый уровень.
«Днем по западу при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. В дневные часы во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С, в Минске +30 +31°С», формировали в Белгидромете.