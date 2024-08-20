В Узбекистане будет действовать единый порядок регистрации граждан по месту жительства

Однако было подчеркнуто, что в связи с действием закона «О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», все еще наблюдаются бюрократические препятствия в ходе постоянной или временной регистрация граждан в городе Ташкенте и Ташкентской области.