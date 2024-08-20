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В Узбекистане будет действовать единый порядок регистрации граждан по месту жительства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Законодательная палата в первом чтении одобрила закон о введении единого порядка регистрации граждан по месту жительства и уведомительной системы регистрации по месту временного пребывания, передает корреспондент Podrobno.uz.

Депутаты подчеркнули, что граждане Узбекистана свободно передвигаются по территории страны, в том числе приобретают жилье, устраиваются на работу, беспрепятственно пользуются медицинскими и другими социальными услугами в столице и Ташкентской области.

Однако было подчеркнуто, что в связи с действием закона «О перечне категорий лиц — граждан Республики Узбекистан, подлежащих регистрации по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области», все еще наблюдаются бюрократические препятствия в ходе постоянной или временной регистрация граждан в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Отмена этого действующего закона как противоречащего обновлённой Конституции была предусмотрена указом президента Шавката Мирзиёева в мае текущего года.

Помимо отмены закона, предлагается ввести единый порядок регистрации граждан по месту жительства по всей стране, а также путём совершенствования порядка регистрации ввести уведомительную систему регистрации по месту временного пребывания.