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В Омске отремонтируют еще девять дорог до конца года

Три из них ведут к школам.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2024 года в Омске будут отремонтированы девять дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По трем дорогам школьники следуют к образовательным учреждениям — улицы Омская, Маяковского и 60 лет Победы.

Рабочие почти закончили асфальтировать дороги и укладывать бордюры на улице 60 лет Победы, которая ведет к Омскому Кадетскому корпусу. Сейчас здесь устанавливаются лотки ливневок и укладывается тротуарная плитка.

Работы на проезжей части почти завершены на улице Омская, которая ведет к школам № 90,65 и гимназии № 146. Подрядчик завершает установку бордюров, дорожных ограждений и обустройство остановочных карманов.

На прилегающей к школе № 72 улицы Маяковского рабочие завершают укладывать верхний слой асфальта. Сейчас на объекте ведутся работы по укладке тротуарной плитки.

Подрдчик везде установит новые остановки, нанесет разметку и обновит дорожные знаки.

Ранее мы писали, что в Омске уже заключаются контракты на ремонт дорог на следующий год.