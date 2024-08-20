В Ростове бывших мигрантов продолжают направлять в военкомат

В Ростове проведена очередная проверка соблюдения натурализованными гражданами требований законодательства РФ о воинском учете, а также соблюдения иностранными гражданами миграционного и административного законодательства. Об этом рассказали в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.



— В ходе рейда на Темирницком рынке Ростова проверено 56 бывших мигрантов, принявших гражданство Российской Федерации. Шести натурализованным гражданам в ходе проверки вручены повестки, они направлены в военкомат, где установленным порядком поставлены на воинский учет. Выявлены восемь иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в Российской Федерации, в отношении которых составлены протоколы о совершении административного правонарушения, а в отношении одного иностранца зарегистрировано сообщение о преступлении (подделки документов), — говорится в сообщении.



С ноября прошлого года благодаря подобным мероприятиям на воинский учет поставлено свыше 370 натурализованных граждан, 47 из которых заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, контракты заключили 20 иностранных граждан.