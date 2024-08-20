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Штормовое предупреждение объявили на 5 дней из-за аномальной жары в Крыму

Столбик термометра поднимется до +37°С.

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Источник: правительство Севастополя

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 21—25 августа. Ожидается аномальная жара, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике.

«Максимальная температура воздуха составит 32°…37°С. В данных температурных режимах возникает вероятность возникновения ландшафтных пожаров. За прошедшие сутки больше всего пожаров зафиксировано в Кировском, Красногвардейском и Симферопольском районах», — прокомментировал замначальника ГУ МЧС по Крыму Игорь Скуртул.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штрафы для граждан составят 10−20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30−60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400−800 тысяч рублей.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 101 и 112.