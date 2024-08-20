Олбани
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монтажники и банкиры обладатели самых высоких зарплат за август в Иркутске

Управляющим ипотечным бизнесом предлагают вакансии с зарплатой от 150 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Исследователи проанализировали предложения на онлайн-рынке за август и пришли к выводу, что претендовать на самую высокую заработную плату в Иркутске могут управляющие ипотечным бизнесом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе IT-сервиса Superjob, оплата по таким вакансиям за месяц начинается от 150 тысяч рублей.

— Следом идет вакансия монтажника технологических трубопроводов. На этой должности работодатель обещает зарплату от 121 тысячи рублей за месяц, — сообщили исследователи Superjob.

На третьем месте расположились предложения о работе электрогазосварщиком. Тут разброс в месячной оплате составляет 20 тысяч. Соискателям предлагают заработок от 120−140 тысяч рублей. Четвертое место с отрывом в десять тысяч забирает вакансия Инженера-монтажника за 90 тысяч в месяц. Закрывает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутске за август оператор ЧПУ. Им наниматели предлагают 80 тысяч рублей за месяц.