Монтажники и банкиры обладатели самых высоких зарплат за август в Иркутске

На третьем месте расположились предложения о работе электрогазосварщиком. Тут разброс в месячной оплате составляет 20 тысяч. Соискателям предлагают заработок от 120−140 тысяч рублей. Четвертое место с отрывом в десять тысяч забирает вакансия Инженера-монтажника за 90 тысяч в месяц. Закрывает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутске за август оператор ЧПУ. Им наниматели предлагают 80 тысяч рублей за месяц.