На стенде Звука во время ИТ-пикника состоялась автограф-сессия с Найком Борзовым

В Москве 17 августа прошел ИТ-пикник в парке Коломенское. Кроме образовательных лекций, для участников были подготовлены музыкальная программа и интерактивы от партнеров. Так на стенде Звука прошла автограф-сессия с Найком Борзовым.
Кроме Найка Борзова на сцене можно было увидеть Леонида Агутина, Драгни, TRITIA, «Дайте Танк (!)» и «нееет, ты что».
Найк Борзов во время автограф-сессии
Звук Звук Найк Борзов
Звук Звук Звук Звук Звук Найк Борзов во время выступления на ИТ-пикнике
Звук Звук
20 августа в СТУДИО проходит образовательное мероприятие для музыкантов, юристов и продюсеров «Артисты feat. Юристы».