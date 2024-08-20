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На стенде Звука во время ИТ-пикника состоялась автограф-сессия с Найком Борзовым

В Москве 17 августа прошел ИТ-пикник в парке Коломенское. Кроме образовательных лекций, для участников были подготовлены музыкальная программа и интерактивы от партнеров. Так на стенде Звука прошла автограф-сессия с Найком Борзовым.

Источник: Звук

В Москве 17 августа прошел ИТ-пикник в парке Коломенское. Кроме образовательных лекций, для участников были подготовлены музыкальная программа и интерактивы от партнеров. Так на стенде Звука прошла автограф-сессия с Найком Борзовым.

Кроме Найка Борзова на сцене можно было увидеть Леонида Агутина, Драгни, TRITIA, «Дайте Танк (!)» и «нееет, ты что».

Найк Борзов во время автограф-сессии

Звук Звук Найк Борзов

Звук Звук Звук Звук Звук Найк Борзов во время выступления на ИТ-пикнике

Звук Звук

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