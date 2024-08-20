АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Казахстан усилил санитарный контроль на границе из-за оспы обезьян.
На заседании Правительства Казахстана рассмотрели санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране на фоне распространения в мире нового вируса оспы обезьян.
С момента первой регистрации вспышки вируса оспы обезьян в мае 2022 года в мире подтверждено порядка 99 тысяч случаев заболевания, из них 189 летальных.
Хотя риск возникновения вспышки на территории Казахстана минимален, принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции.
«На случаи завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию, разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств», — сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев.
Минздрав подготовил постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действий при чрезвычайных ситуациях. Пока поводов для тревоги нет, но это не значит, что нужно успокоиться и ничего не предпринимать, сказал глава казахстанского правительства.
«Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну».
Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах, отметили в Кабмине.