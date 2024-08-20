«В ТЦ — преступники, нужно создать шумиху»: Ростовчанка рассказала, как мошенники заставили ее устроить поджоги в магазинах

— Сказал, что двое подозреваемых находятся в торговых центрах. Дал указания, что нужно пойти в магазин фейерверков, купить, подняться на этаж и создать шумиху. Говорил, что все согласовал с министерством РФ и что никаких последствий не будет. Надо зайти и выйти. А опергруппа уже на подходе и схватит преступников.