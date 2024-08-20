«В ТЦ — преступники, нужно создать шумиху»: Ростовчанка рассказала, как мошенники заставили ее устроить поджоги в магазинах

В Ростове полицейские задержали 33-летнюю женщину, которую подозревают в поджогах в трех торговых центрах. Она объяснила, что стала жертвой телефонных мошенников. Подробности рассказали в донском управлении МВД.
«СКАЗАЛ, ЧТО ВСЕ МОИ ДАННЫЕ ВЗЛОМАНЫ».
Ростовчанка рассказала правоохранителям, что все началось со звонка незнакомца. Мужчина сообщил ей, что кто-то взломал ее учетную запись на Госуслугах. После этого ей позвонил человек, который представился сотрудником МФЦ, и якобы начал восстанавливать доступ к порталу.
На этом мошенники не остановились. Один из них позвонил от лица сотрудника Центробанка.
— Сказали, что надо взять кредит, чтобы потом перевести его на единый лицевой счет. Сотрудник рассказал, что все будет меняться, включая паспорт, потому что все мои данные взломаны. Я оформила заявку онлайн. После этого меня информировали, что делать.
ГОВОРИЛ, ЧТО В ТЦ НАХОДЯТСЯ ПРЕСТУПНИКИ.
В какой-то момент с женщиной связался человек, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он утверждал, что в детском саду и еще одном учреждении готовятся теракты.
— Сказал, что двое подозреваемых находятся в торговых центрах. Дал указания, что нужно пойти в магазин фейерверков, купить, подняться на этаж и создать шумиху. Говорил, что все согласовал с министерством РФ и что никаких последствий не будет. Надо зайти и выйти. А опергруппа уже на подходе и схватит преступников.
По версии правоохранителей, в первых двух случаях ростовчанка под видом клиента заходила в магазины торговых центров, размещала коробку с фейерверками, поджигала и скрывалась. По пути в третий ТЦ она купила канистру бензина, позже разлила содержимое в магазине и подожгла.
ЗА ПОДЖОГИ ОБЕЩАЛИ ГРАМОТУ.
По словам женщины, мошенники не обещали ей денег за эти действия. Максимум — грамоту.
— Когда все было сделано, звонивший начал угрожать ответственностью о неразглашении. Говорил, что все настолько серьезно, что об этом нельзя никому рассказывать. Все статьи мне привел.
Выполнив все инструкции преступников, ростовчанка приехала домой. Почти через 10 — 15 минут после этого к ней приехали настоящие полицейские.
— В настоящее время в отношении 33-летней жительницы следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — прокомментировали в полиции.
Отметим, что если вину задержанной признают в суде, ее могут отправить в колонию на срок до семи лет.