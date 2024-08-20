ИБ-эксперт Бедеров: тысячи камер наблюдения в России могут быть взломаны ВСУ

По данным Бедерова, в России счет взломанных камер может идти на тысячи. На это указывает исследование компании T.Hunter от 2021 года, в ходе которого в РФ было выявлено более 6 тыс. устройств наблюдения с базовыми настройками безопасности. Бедеров считает, что за прошедшее с тех пор время едва ли их стало меньше.